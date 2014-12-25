Nedugina_N

Анастасия Nedugina_N

 
33 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Доработка сайта на WP

    Как построен сайт, что можно на нём найти: Есть страницы (карточки) школ - http://englishchoice.ru/courses/skyeng/ и т.п.Можно отфильтровать школы по программам (английский для детей...), по цене (дешевые, дорогие...), по городу (Москва, Истра...), по району (ВАО, ЦАО...), ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработка темы на WP

    Купила тему для WP, но в ходе настройки сайта, появилась надобность в функционале, который не предусмотрен темой. Сайт englishchoice.ru/. Нужно настроить работу фильтров по-другому. Подробнее:  1) На главной странице сделать окно поиска "Выберите ...

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужно сделать рерайт текстов

    Привет! Есть разные тексты короткие и длинные, их нужно отрерайтить так, чтоб уникальность была в пределах 75-100%. Срок выполнения, чем быстрее, тем лучше. Количество символов общее примерно 150000-160000 символов.  Напишите, пожалуйста, сколько это будет стоить ...

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Статья про английский язык

    $10

    Здравствуйте! Хочу Вам предложить небольшую работу. Мне нужна статья (3000 знаков) на тему важности английского языка, изучение…как и где лучше учить с уклоном на то, что в скайпе-это удобней всего. В тексте ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

skoobka
29 лет
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Статья про английский язык
Спасибо Анастасии за интересную предложенную работу. Рекомендую, как отличного заказчика.
Мне срочно нужна была статья и Анастасия справилась даже быстрее, чем я ожидала) Выполнила все мои требования, как я и просила и очень ответственно отнеслась к работе. Так что рекомендую всем, кому нужны хорошие и качественные, а также быстро написанные статьи!
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