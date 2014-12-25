Nedugina_N

Как построен сайт, что можно на нём найти: Есть страницы (карточки) школ - http://englishchoice.ru/courses/skyeng/ и т.п.Можно отфильтровать школы по программам (английский для детей...), по цене (дешевые, дорогие...), по городу (Москва, Истра...), по району (ВАО, ЦАО...), ...
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Купила тему для WP, но в ходе настройки сайта, появилась надобность в функционале, который не предусмотрен темой. Сайт englishchoice.ru/. Нужно настроить работу фильтров по-другому. Подробнее: 1) На главной странице сделать окно поиска "Выберите ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Привет! Есть разные тексты короткие и длинные, их нужно отрерайтить так, чтоб уникальность была в пределах 75-100%. Срок выполнения, чем быстрее, тем лучше. Количество символов общее примерно 150000-160000 символов. Напишите, пожалуйста, сколько это будет стоить ...Копирайтинг19 заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
Здравствуйте! Хочу Вам предложить небольшую работу. Мне нужна статья (3000 знаков) на тему важности английского языка, изучение…как и где лучше учить с уклоном на то, что в скайпе-это удобней всего. В тексте ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Отзывы фрилансеров
$10
10 баллов
10 лет назад
Спасибо Анастасии за интересную предложенную работу. Рекомендую, как отличного заказчика.
Ответный отзыв
Мне срочно нужна была статья и Анастасия справилась даже быстрее, чем я ожидала) Выполнила все мои требования, как я и просила и очень ответственно отнеслась к работе. Так что рекомендую всем, кому нужны хорошие и качественные, а также быстро написанные статьи!