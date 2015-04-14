Компания ищет копирайтера, который напишет пакет текстов по металлопрокату (чёрный и нержавейка).

Работаем с европейскими производителями, стандарты EN, DIN, ASTM.

Нужно написать пакет текстов о продукции 15 штук по 1к знаков - бюджет 60$

А так же пакет описаний свойств сталей 100 штук (например s235jr), свойства, допуски, где применяется, по 500 знаков, бюджет 200$

ВНИМАНИЕ! Нужен исполнитель с профильным образованием, так как тексты потом будут вычитываться профессионалами и если будет много ошибок технических - работа не будет оплачена. До того, как приступить к работе, вам нужно будет подтвердить свой образование.