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Пакет текстов по металлопрокату (чёрный и нержавейка)
Компания ищет копирайтера, который напишет пакет текстов по металлопрокату (чёрный и нержавейка).
Работаем с европейскими производителями, стандарты EN, DIN, ASTM.
Нужно написать пакет текстов о продукции 15 штук по 1к знаков - бюджет 60$
А так же пакет описаний свойств сталей 100 штук (например s235jr), свойства, допуски, где применяется, по 500 знаков, бюджет 200$
ВНИМАНИЕ! Нужен исполнитель с профильным образованием, так как тексты потом будут вычитываться профессионалами и если будет много ошибок технических - работа не будет оплачена. До того, как приступить к работе, вам нужно будет подтвердить свой образование.
Заявки фрилансеров
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