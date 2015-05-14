Отзывы в ЯндексМаркет.

Нужно оставить 2-3 нормальных отзыва в ям, периодичность публикации - 2-3 дня.

Отзывы не должны быть анонимными, перед публикацией желательно какое-то время провести на нашем сайте, в идеале даже оформить тестовый заказ, что Вы что-то покупали.

Отзывов на данный момент будет не больше 3-х штук за неделю, и все должны быть с разных аккаунтов.

Пишите сразу цену за всю работу, исходя из 3-х отзывов.