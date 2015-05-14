Отзывы в ЯндексМаркет.

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Завершен7 заявок263 просмотра

Нужно оставить 2-3 нормальных отзыва в ям, периодичность публикации - 2-3 дня.

Отзывы не должны быть анонимными, перед публикацией желательно какое-то время провести на нашем сайте, в идеале даже оформить тестовый заказ, что Вы что-то покупали.

Отзывов на данный момент будет не больше 3-х штук за неделю, и все должны быть с разных аккаунтов.

Пишите сразу цену за всю работу, исходя из 3-х отзывов.

10 лет назад
sinpotek
Антон 
33 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 отзывов

Выбранный исполнитель

valent-new
Валентина 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$20
1 день
Сотрудничаем на постоянной основе, рекомендую!
Хороший заказчик, адекватный. Всегда на связи, оплата вовремя. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

valent-new
Валентина 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад

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