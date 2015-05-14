Отзывы в ЯндексМаркет.

Компания ищет копирайтера, который напишет пакет текстов по металлопрокату (чёрный и нержавейка). Работаем с европейскими производителями, стандарты EN, DIN, ASTM. Нужно написать пакет текстов о продукции 15 штук по 1к знаков - бюджет ...
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