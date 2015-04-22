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Копирайт/рерайт страницы "О компании"
Есть сайт и основа текста страницы о компании. Тема экология, переработка ТБО, утилизация. Необходимо на этой основе быстро сделать качественный СЕО текст. Около 2000 знаков. Русский и украинский языки.
Указывайте пожалуйста стоимость.
Подробности - исполнителю.
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