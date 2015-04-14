Нужно написать несколько текстов для сайта. Тексты должны быть с уникальностью не менее 90% от 1000 до 3000 символов.
Написать 300 статей для медицинского портала
Здравствуйте!
Нужно написать 300 больших информационных статей для медицинского портала.
Требования:
1. Достоверность. В ваших текстах не должно быть никаких искажений и отсебятины с медицинской точки зрения, особенно касательно названий (препараты, термины) и дозировок, пропорций. Нужен ваш диплом о медобразовании и указание опыта работы в медицине.
2. Структурность – текст должен быть разбит на абзацы, подзаголовки, списки, содержать выделения жирным (курсивом, цитатой) важных предложений – для удобного чтения.
3. Тематичность и полнота. Если нужен текст про препараты, то нужно полностью раскрыть именно тему препаратов и НЕ нужно писать общие сведения про болезнь или ее симптомы, причины и тп.
4. Грамотность и правильный слог.
Оплата – 40-60 руб. за 1000 ЗБП в зависимости от вашего уровня. Называйте свои цены.
Жду предложений.
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