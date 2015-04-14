Описание Авто - шин, дисков. Создание обзоров Вконтакте

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Закрыт12 заявок178 просмотров

Ищем копирайтера , который сможет создавать описания к различным видам шин, дисков. Работы много, -порядка 1000 позиций.

Примерный объем в неделю — 70–100 тыс зн.

По оплате 60–70 руб за тыс.зн

Пример описаний можно найти в приложенном файле. Вы должны писать хотя бы не хуже!

Требования — вы, желательно мужчина, который разбирается в автомобилях, шинах, дисках, уже имеете копирайтерский опыт. -Вас не будет утруждать однообразная работа, шины могут быть очень похожими, а уникальность текста должна быть всегда высокой. Также нужно будет искать описания шин от производителя, сопоставлять данные и вносить это в текст, т.есть без лишнего воображения, если это касается технических характеристик.

10 лет назад
WebProektor
Илья 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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