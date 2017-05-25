Нужно оставить 2-3 нормальных отзыва в ям, периодичность публикации - 2-3 дня. Отзывы не должны быть анонимными, перед публикацией желательно какое-то время провести на нашем сайте, в идеале даже оформить тестовый заказ, что Вы ...
Написать текст для сайта
Нужно написать несколько текстов для сайта.
Тексты должны быть с уникальностью не менее 90% от 1000 до 3000 символов.
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