Написать текст для сайта

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен62 заявки515 просмотров

Нужно написать несколько текстов для сайта.

Тексты должны быть с уникальностью не менее 90% от 1000 до 3000 символов.

8 лет назад
Nicklaos
Николай 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

TextGuru
36 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$20
4 дня
Работа была сделана быстро, качественно и в срок. Рекомендую.
Николай отличный заказчик. Четко поставленное ТЗ и своевременная оплата. Все как мы любим. Надеемся еще поработать на других проектах.

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TextGuru
36 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
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