Нужно написать несколько текстов для сайта. Тексты должны быть с уникальностью не менее 90% от 1000 до 3000 символов.
Требуются статьи на медицинскую тематику
Работа следующая - необходимо написать статьи в области фармацевтики.
1. Имеется несколько наименований статей, которые необходимо грамотно прописать.
2. В каждом блоке (статьи) уже есть примерное описание (минимальное - тезисное) того, о чем нужно написать
3. Есть несколько сайтов конкурентов - у которых уже что то прописано и нужно написать лучше)
4. В течении времени нужно добавлять некоторое количество свежих статей (скажем 3-4 в квартал)
5. Имея представление уже по написанным статьям написать микроблоги в социальных сетях (все, где только можно)
6. В экстренном творческом тупике я всегда смогу помочь)
Пишите в Л.С. скину контакт скайпа.
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