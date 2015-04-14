Требуются статьи на медицинскую тематику

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт17 заявок226 просмотров

Работа следующая - необходимо написать статьи в области фармацевтики.

1. Имеется несколько наименований статей, которые необходимо грамотно прописать.

2. В каждом блоке (статьи) уже есть примерное описание (минимальное - тезисное) того, о чем нужно написать

3. Есть несколько сайтов конкурентов - у которых уже что то прописано и нужно написать лучше)

4. В течении времени нужно добавлять некоторое количество свежих статей (скажем 3-4 в квартал)

5. Имея представление уже по написанным статьям написать микроблоги в социальных сетях (все, где только можно)

6. В экстренном творческом тупике я всегда смогу помочь)

Пишите в Л.С. скину контакт скайпа.

10 лет назад
vika5934857
35 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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