Требуются статьи на медицинскую тематику

Работа следующая - необходимо написать статьи в области фармацевтики.

1. Имеется несколько наименований статей, которые необходимо грамотно прописать.

2. В каждом блоке (статьи) уже есть примерное описание (минимальное - тезисное) того, о чем нужно написать

3. Есть несколько сайтов конкурентов - у которых уже что то прописано и нужно написать лучше)

4. В течении времени нужно добавлять некоторое количество свежих статей (скажем 3-4 в квартал)

5. Имея представление уже по написанным статьям написать микроблоги в социальных сетях (все, где только можно)

6. В экстренном творческом тупике я всегда смогу помочь)

Пишите в Л.С. скину контакт скайпа.