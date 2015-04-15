Доброе время суток.

Нужно перепечатать тетрадь 124 страницы. (Художественный текст)

1) Произвести проверку на орфографические и пунктационные ошибки

2) Исправить смысловые (если таковы имеются, то их скорей всего очень мало)

3) И конечно же оформить это всё в текстовом редакторе WORD (любой версии)

Срок исполнения 1 неделя - 2

Оплата по результату - 2000 рублей.