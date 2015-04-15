Текст

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт14 заявок287 просмотров

Доброе время суток.

Нужно перепечатать тетрадь 124 страницы. (Художественный текст)

1) Произвести проверку на орфографические и пунктационные ошибки

2) Исправить смысловые (если таковы имеются, то их скорей всего очень мало)

3) И конечно же оформить это всё в текстовом редакторе WORD (любой версии)

Срок исполнения 1 неделя - 2

Оплата по результату - 2000 рублей.

10 лет назад
mca
29 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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