Нужно написать несколько текстов для сайта. Тексты должны быть с уникальностью не менее 90% от 1000 до 3000 символов.
Текст
Доброе время суток.
Нужно перепечатать тетрадь 124 страницы. (Художественный текст)
1) Произвести проверку на орфографические и пунктационные ошибки
2) Исправить смысловые (если таковы имеются, то их скорей всего очень мало)
3) И конечно же оформить это всё в текстовом редакторе WORD (любой версии)
Срок исполнения 1 неделя - 2
Оплата по результату - 2000 рублей.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $200Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $10
Нужен рерайт готовой статьи с добавлением элементов НЛП, т.е. чтобы обычный человек, даже не знакомый с фрилансом, прочитав текст – «помчался» на биржу фриланса. Уникальность текста – более 90% (по Адвего). По кол-ву знаков НЕ ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
В раздел блога https://droppost.ru/text/blog необходимо составить список вопросов, которые могут возникнуть у пользователя при заказе посылки из-за рубежа. Наши специалисты дают направление ответа, задача копирайтеров заключается в переводе технического языка в понятный пользователю. ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт10 лет назад
Текст для лендингпейджа по теме заработка на форекс, с использованием сигнального инструмента. Простой понятный текст, примеры, инструкция. Инициатива и идеи оплачиваются. примеры работ и опыт - приветствуютсяКопирайтинг6 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Нужно написать 300 больших информационных статей для медицинского портала. Требования: 1. Достоверность. В ваших текстах не должно быть никаких искажений и отсебятины с медицинской точки зрения, ...Копирайтинг20 заявокЗакрыт10 лет назад
Работа следующая - необходимо написать статьи в области фармацевтики. 1. Имеется несколько наименований статей, которые необходимо грамотно прописать. 2. В каждом блоке (статьи) уже есть примерное описание (минимальное - тезисное) того, ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт10 лет назад
Ищем копирайтера , который сможет создавать описания к различным видам шин, дисков. Работы много, -порядка 1000 позиций. Примерный объем в неделю — 70–100 тыс зн. По оплате 60–70 руб за тыс.зн ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть тексты на 30к символов. Необходимо отрерайтить их так, чтобы уникальность была минимум 90% по Адвего и http://www.content-watch.ru/text/ . Требования к исполнителю: - идеальная грамотность (все тексты буду проверять лично); - умение ...Копирайтинг32 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужны seo статьи, для наполнения и продвижения сайта. Содержание технической информации — обязательно !!! Уникальность не меньше 85%. Тематика сайта деревянное домостроительство.Копирайтинг27 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть сайт и основа текста страницы о компании. Тема экология, переработка ТБО, утилизация. Необходимо на этой основе быстро сделать качественный СЕО текст. Около 2000 знаков. Русский и украинский языки. Указывайте пожалуйста стоимость. Подробности ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад