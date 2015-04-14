Вопрос - ответ для сайта по доставке посылок из-за рубежа

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Закрыт5 заявок194 просмотра

В раздел блога https://droppost.ru/text/blog необходимо составить список вопросов, которые могут возникнуть у пользователя при заказе посылки из-за рубежа. Наши специалисты дают направление ответа, задача копирайтеров заключается в переводе технического языка в понятный пользователю.

Требования: не менее 25 вопросов.

Наполнение блога будет на постоянной основе.

Просьба внимательно ознакомиться с сайтом, тематикой услуг. Ждём ваших предложений.

10 лет назад
tassay
42 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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