Нужно написать несколько текстов для сайта. Тексты должны быть с уникальностью не менее 90% от 1000 до 3000 символов.
Вопрос - ответ для сайта по доставке посылок из-за рубежа
В раздел блога https://droppost.ru/text/blog необходимо составить список вопросов, которые могут возникнуть у пользователя при заказе посылки из-за рубежа. Наши специалисты дают направление ответа, задача копирайтеров заключается в переводе технического языка в понятный пользователю.
Требования: не менее 25 вопросов.
Наполнение блога будет на постоянной основе.
Просьба внимательно ознакомиться с сайтом, тематикой услуг. Ждём ваших предложений.
Заявки фрилансеров
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