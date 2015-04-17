Рерайт статьи на тему фриланса

Нужен рерайт готовой статьи с добавлением элементов НЛП, т.е. чтобы обычный человек, даже не знакомый с фрилансом, прочитав текст – «помчался» на биржу фриланса. Уникальность текста – более 90% (по Адвего). По кол-ву знаков НЕ ОПЛАЧИВАЮ, только за всю статью. Т.З. вышлю в личку. Оплата только по-факту. Сумма до 700 WMR. Срок 1 день. В дальнейшем (после положительного отзыва))) – дальнейшее сотрудничество.

P.S. Заявки оставлять ТОЛЬКО креативным талантам, с опытом от 1000 удачных статей))