Рерайт статьи на тему фриланса

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен10 заявок305 просмотров

Нужен рерайт готовой статьи с добавлением элементов НЛП, т.е. чтобы обычный человек, даже не знакомый с фрилансом, прочитав текст – «помчался» на биржу фриланса. Уникальность текста – более 90% (по Адвего). По кол-ву знаков НЕ ОПЛАЧИВАЮ, только за всю статью. Т.З. вышлю в личку. Оплата только по-факту. Сумма до 700 WMR. Срок 1 день. В дальнейшем (после положительного отзыва))) – дальнейшее сотрудничество.

P.S. Заявки оставлять ТОЛЬКО креативным талантам, с опытом от 1000 удачных статей))

10 лет назад
vipledi288
Алексей 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Zvezdnij-Format
Елена 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
час назад
10 лет назад
$10
1 день
Быстро. Качественно. В срок. Буду работать с Еленой и дальше. Спасибо за работу!
Алексей умеет четко ставить задачи. Коммуникабелен. Надежен. Оплату не задерживает. Приятно иметь дело с таким заказчиком.

Заявки фрилансеров

Zvezdnij-Format
Елена 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
час назад
10 лет назад
ТОП-5
Копирайтинг

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