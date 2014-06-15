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Отзывы заказчиков
$35
9 баллов
9 лет назад
Работа выполнена качественно, тексты грамотные, очень легкие и позитивные (что и требовалось для нашей тематики), уникальность 100%, рекомендую исполнителя, будем работать в дальнейшем.
Ответный отзыв
Татьяна - заказчик замечательный. Всегда идет навстречу, непонятные моменты обговариваются сразу же. Честный и очень ответственный человек, приятно работать вместе. Однозначно рекомендую!
$2
10 баллов
10 лет назад
Все отлично. Юлия качественно выполнила поставленную задачу. Сотрудничаем дальше. Рекомендую
Ответный отзыв
Очень удобно работать с этим заказчиком. Предельно четко сформулированные задания, мгновенная оплата. Однозначно рекомендую!
Копирайтинг
2 отзыва
от $1
#598