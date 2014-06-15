ulyab89

Юлия ulyab89

 
34 годаКиргизия/Бишкек
10 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Saffa
44 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$35
9 баллов
9 лет назад
Статьи для сайта. Туризм.
Работа выполнена качественно, тексты грамотные, очень легкие и позитивные (что и требовалось для нашей тематики), уникальность 100%, рекомендую исполнителя, будем работать в дальнейшем.
Татьяна - заказчик замечательный. Всегда идет навстречу, непонятные моменты обговариваются сразу же. Честный и очень ответственный человек, приятно работать вместе. Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
Betelgaze
62 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
$2
10 баллов
10 лет назад
2 текста
Все отлично. Юлия качественно выполнила поставленную задачу. Сотрудничаем дальше. Рекомендую
Очень удобно работать с этим заказчиком. Предельно четко сформулированные задания, мгновенная оплата. Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
Копирайтинг
2 отзыва
от $1
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