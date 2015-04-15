Нужно написать несколько текстов для сайта. Тексты должны быть с уникальностью не менее 90% от 1000 до 3000 символов.
Статьи для сайта
Нужны тексты для сайта(www.almares.ru) с демонтажный и строительной тематикой. Я предоставлю вам ключивики для текста, уникальность текста должен быть выше 95%, а релевантность выше 75% и в тексте должно быть подзаголовок(ки). Количество знаков без пробель 3000-4000.
Ваши цены укажите пожалуйста в заявках.
Заявки фрилансеров
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