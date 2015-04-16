Нужен seo копирайт для 1-ой страницы

Здравствуйте, хорошие мои.

Мне нужен seo копирайтинг для главной страницы сайта по продаже автозапчастей на 1500 - 2000 символов.

Ключевых слов нет - анализ не делали , но думаю можно привязаться к региону типа "продажа автозапчастей Харьков" и желательно упомянуть там домен чтобы работал поиск по домену.

!Внимание - оплата через Приватбанк в Украине по факту выполненной работы.

Порядочность гарантирую.

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Готов выслушать ваши предложения по цене.