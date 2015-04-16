Нужен seo копирайт для 1-ой страницы

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен7 заявок220 просмотров

Здравствуйте, хорошие мои.

Мне нужен seo копирайтинг для главной страницы сайта по продаже автозапчастей на 1500 - 2000 символов.

Ключевых слов нет - анализ не делали , но думаю можно привязаться к региону типа "продажа автозапчастей Харьков" и желательно упомянуть там домен чтобы работал поиск по домену.

!Внимание - оплата через Приватбанк в Украине по факту выполненной работы.

Порядочность гарантирую.

Пожалуйста не пишите в личку. Только в проект.

Готов выслушать ваши предложения по цене.

10 лет назад
alexum-name
40 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Dejka
Алла 
44 года
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$5
1 день
Алла специалист своего делаю Все было сделано быстро и на высоком профессиональном уровне. Желаю ей успехов и хороших заказчиков.
Спасибо Алексею за интересное задание и оперативную оплату:)

Заявки фрилансеров

Dejka
Алла 
44 года
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад

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