Качественные продающие статьи

Добрый день! Нужны качественные, продающие тексты, объём страницы - от 3 до 4 тысяч знаков.

Если вы писали тексты для лендингов по продаже всяких товаров и продающие письма - велком.

Тематика - кондиционеры.

Поисковая оптимизация минимальна.

Строго обязательно в заявка указать пример страницы, что вы делали, иначе сразу отклоняю. Пример может быть ссылкой, скриншотом текста, картинкой общей страницы и т.п.