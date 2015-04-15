Нужно много текстов по теме "косметикка". Первоначальные тестовые темы для: 1) Натуральная косметика для тела 2) Натуральная косметика для лица 3) Натуральная косметика для рук 4) Антицеллюлитная косметика ...
Написать статьи на медицинскую тематику
Необходимо написать интересные и продающие тексты, немного оптимизированный под поисковики.
От 3000 символов. Текст должен содержать заголовки, 2-3 изображения.
Темы:
Аллергология
Анестезиология
Гастроэнтерология
Гематология
Гинекология
Гомеопатия
Дерматология
Диетология
Кардиология
Колопроктология
Косметология
Маммология
Неврология
Нефрология
Онкология
Ортопедия
Остеопатия
Оториноларингология
Офтальмология
Педиатрия
Профпатология
Психотерапия
Пульмонология
Ревматология
Рефлексотерапия
Семейная медицина
Скорая и неотложная медицинская помощь
Терапия
Травматология
Урология
Флебология
Эндокринология
Для исполнителей из Украины (нужна карта ПриватБанка).
В предложении прошу присылать ссылки на Ваши тексты, желательно на мед. тематику.
Заявки фрилансеров
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