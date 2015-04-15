Наполнение уникальным контентом

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт26 заявок346 просмотров

В поисках группы копирайтеров, которые могут писать обзоры товаров, услуг. При этом в обязательном режиме прилагать реальные, личные фотографии.

Требования к контенту и уникальности: только копирайт SEO (рерайт отлично проверяется так что не катит), уникальный контент от 90% (делайте глубокую проверку), правильно выстроенные предложения без орфографических и стилистических ошибок.

По обьему: примерно 300 работ в месяц.

Один обзор должен быть не менее 1500 символов и не более 3000.

Все детали в личку.

10 лет назад
qari
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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