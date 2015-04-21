Написать уникальную статью для сайта адвоката

Нужны тексты для сайта(www.almares.ru) с демонтажный и строительной тематикой. Я предоставлю вам ключивики для текста, уникальность текста должен быть выше 95%, а релевантность выше 75% и в тексте должно быть подзаголовок(ки). Количество знаков без пробель ...