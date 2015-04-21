Написать уникальную статью для сайта адвоката

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Завершен18 заявок277 просмотров

Здравствуйте!

Нужна уникальная статья (SEO) для сайта адвоката (уникальность должна быть 100%)

Тема «Наследование имущества»

кол знаков — 2000

Ссылку на сайт и перечень ключей выбранному исполнителю.

10 лет назад
netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
10 минут назад

Выбранный исполнитель

redfoxrv
Виталий 
41 год
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$2
1 день
Получил от Виталия то что нужно! Замечательный исполнитель, сделал работу в оговоренный срок, был всегда на связи. Мои рекомендации!
Рад был сотрудничеству с Александром. Хороший, порядочный человек. Четкая задача, своевременная оплата. Рекомендую как очень хорошего заказчика!

Заявки фрилансеров

redfoxrv
Виталий 
41 год
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад

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