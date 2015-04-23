SEO-статья на тему лечебных трав

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Завершен12 заявок230 просмотров

Ищу автора для выполнения разовой работы. Художественная SEO-статья на тему траволечения по ТЗ. Нужен человек хоть немного разбирающийся в теме, умеющий использовать авторитетные источники. Человек, который не посоветует читателю пить чай из чистотела.

Статья должна быть похожей по стилю на эту http://zdorovyda.ru/monastyirskiy-chay-sostav-i-sekretyi-prigotovleniya/

10 лет назад
lovinhug
Оксана 
44 года
10 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Anna_Igorevna_
Анна 
32 года
10 лет в сервисе
Была
месяц назад
10 лет назад
$10
1 день
Рекомендую. Хороший исполнитель - точно придерживается ТЗ, работа выполнена в срок, всегда на связи. Выполненная работа не потребовала исправлений или доработок.
Отличный заказчик: ответственный, компетентный и платежеспособный. Однозначно рекомендую.

Заявки фрилансеров

Anna_Igorevna_
Анна 
32 года
10 лет в сервисе
Была
месяц назад
10 лет назад

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