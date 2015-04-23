SEO-статья на тему лечебных трав

Ищу автора для выполнения разовой работы. Художественная SEO-статья на тему траволечения по ТЗ. Нужен человек хоть немного разбирающийся в теме, умеющий использовать авторитетные источники. Человек, который не посоветует читателю пить чай из чистотела.

Статья должна быть похожей по стилю на эту http://zdorovyda.ru/monastyirskiy-chay-sostav-i-sekretyi-prigotovleniya/