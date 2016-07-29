Нужно написать уникальные тексты

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен26 заявок399 просмотров

Здравствуйте, нужно написать текст для портала одежды, http://teslastyle.ru/ на главную и на странички в подвале, на главную 5-7 ключевых слов, уникальность не меньше 90% по Адвего, длинна 4000 символов, все остальные по 2000 символов

10 лет назад
TeslaCo
32 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

JohnConnor
Иван 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$20
1 день
Очень крутой копирайтер, авторские и креативные статьи, очень понравилось!
Заказчик ставит четкую задачу, быстро проверяет и так же быстро оплачивает работу. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

JohnConnor
Иван 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад

  • Похожие заказы

  • Рерайт. Автотематика.

    Рерайт статей по тематикам: Авто Возможно долгосрочное сотрудничество. Сроки оговариваются, исходники материала предоставляются. От вас требуется: - ориентироваться в теме - писать грамотно и сохранять общую стилистику ...

    Копирайтинг32 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Статья на тему: "Подкормка для винограда"

    Необходима статья на тему: "Удобрение (подкормка) для винограда", интересная и информативная. 100% уникальность. Желательно специалист в этой теме. В дальнейшем нужны будут еще статьи на тему "Виноград" Количество символов от 3000 ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Лендинг

    Есть два различных текста для лендинга. Оба не дотягивают до требуемого уровня. Необходимо на их основе сделать один крепкий продающий лендинг. Тематика - средства для похудения.

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написать текст до 2 тыс символов в ближайшие 2-3 часа

    Необходимо написать два текста с использованием ключевых слов для сайта по изготовлению надгробных памятников. Тексты должны быть написаны с нуля, общий объем каждого не более 1000 символов. Ключевики можно склонять, спрягать, но другие ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • SEO-статья на тему лечебных трав

    Ищу автора для выполнения разовой работы. Художественная SEO-статья на тему траволечения по ТЗ. Нужен человек хоть немного разбирающийся в теме, умеющий использовать авторитетные источники. Человек, который не посоветует читателю пить чай из чистотела. Статья ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Наполнение уникальным контентом

    $2000

    В поисках группы копирайтеров, которые могут писать обзоры товаров, услуг. При этом в обязательном режиме прилагать реальные, личные фотографии. Требования к контенту и уникальности: только копирайт SEO (рерайт отлично проверяется так что ...

    Копирайтинг26 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написать 20 статей на тему обои

    Добрый вечер. Нужно написать 20 статей на тему Итальянские обои используя ключевые слова которые я дам. Язык: русский Кол-во: 20 статей по 1000 символов каждая. Срок: 2-3 дня

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Написать уникальную статью для сайта адвоката

    Здравствуйте! Нужна уникальная статья (SEO) для сайта адвоката (уникальность должна быть 100%) Тема «Наследование имущества» кол знаков — 2000 Ссылку на сайт и перечень ключей выбранному исполнителю.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад