Написать текст до 2 тыс символов в ближайшие 2-3 часа

Необходимо написать два текста с использованием ключевых слов для сайта по изготовлению надгробных памятников.

Тексты должны быть написаны с нуля, общий объем каждого не более 1000 символов.

Ключевики можно склонять, спрягать, но другие слова в них по возможности не вставлять.

Предлагайте цены и сроки (чем быстрее, тем лучше).