Написать текст до 2 тыс символов в ближайшие 2-3 часа

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен8 заявок198 просмотров

Необходимо написать два текста с использованием ключевых слов для сайта по изготовлению надгробных памятников.

Тексты должны быть написаны с нуля, общий объем каждого не более 1000 символов.

Ключевики можно склонять, спрягать, но другие слова в них по возможности не вставлять.

Предлагайте цены и сроки (чем быстрее, тем лучше).

10 лет назад
inickname
Олег 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$5
1 день
Все хорошо!
Самое необычное задание в моей карьере Быстрая проверка и оплата

Заявки фрилансеров

mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад

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