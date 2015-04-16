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Лендинг
Есть два различных текста для лендинга. Оба не дотягивают до требуемого уровня. Необходимо на их основе сделать один крепкий продающий лендинг. Тематика - средства для похудения.
Заявки фрилансеров
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