Нужно сделать рерайт текстов. Тематики разные. Исходники предоставляю. Жду ваши предложения.
Тематические статьи для сайта
Техническому копирайтеру необходимо тщательно разобраться в тематике сайта - нержавеющий крепёж, что бы написать тематические и качественные тексты.
Нужно 60 статей от 1200 до 1500 символов(с пробелами)
Платим по 300р за 1000 символов.
Написав эти тексты, после понадобится написать ещё 340 статей. Позже нужны будут статьи для другого сайта.
Уникальность не менее 90% по Advego Plagiatus.
Текст без заголовков или подзаголовков, без тавтологий.
2 точных вхождения в начале первого и второго абзаца.
Необходима логическая последовательность выводов и разделение на абзацы смысловых частей статьи.
Отсутствие орфографических или пунктуационных ошибок.
Ключи и страницы на которых они должны быть расположены в файле.
Возможно тестовый копирайт.
Оплата по факту. Ищу специалиста, примеры обязательны.
Заявки фрилансеров
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