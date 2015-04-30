Требуется качественный рерайт 22000 знаков

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен17 заявок259 просмотров

Требуется качественный рерайт 22000 знаков. Уникальность: 95%+ и нужно, чтобы после рерайта текст составил 22000 –23000 знаков.

Файл прилагается.

Ключевики по частям текста тоже в файле.

Оплата по WEBMONEY.

10 лет назад
VIPSTUDIO
Артем 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
6 дней назад

Выбранный исполнитель

JohnConnor
Иван 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$25
2 дня
Тексты, как всегда, написаны грамотно и сданы в срок! Рекомендую к сотрудничеству.
Приятно иметь дело с компетентными заказчиками. Рад сотрудничеству, обращайтесь еще!

Заявки фрилансеров

JohnConnor
Иван 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад

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