Требуется качественный рерайт 22000 знаков. Уникальность: 95%+ и нужно, чтобы после рерайта текст составил 22000 –23000 знаков. Файл прилагается. Ключевики по частям текста тоже в файле. ...
Написание оригинальных описаний
Оригинальный текст, в день до 6 текстов, приступить нужно сейчас, работа примерно на 1 неделю. Обязательное условие - оперативность и грамотность и точность написания. Пишите свою цену.
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