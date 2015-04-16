Написание статей

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт26 заявок342 просмотра

Добрый день!

Требуются статьи на тему медицина, здоровье, красота.

Копирайт, рерайт. От 3000 знаков до 5000 знаков б/п. Уникальность не меньше 96% по Адвего.

Стоимость рерайта 25 рублей за 1000.Копирайт 45 рублей за 1000

Написание статей
10 лет назад
sswolf
50 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Переписать 9 текстов (косметология)

    Необходимо переписать 9 текстов, каждый находится в отдельном документе. Длина каждого разная, от 2 до 6 тыс. символов. В результате нужно получить тексты без потери смысла, без ошибок (грамматических и фактических), ...

    Копирайтинг52 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написание оригинальных описаний

    Оригинальный текст, в день до 6 текстов, приступить нужно сейчас, работа примерно на 1 неделю. Обязательное условие - оперативность и грамотность и точность написания. Пишите свою цену.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Требуется качественный рерайт 22000 знаков

    $25

    Требуется качественный рерайт 22000 знаков. Уникальность: 95%+ и нужно, чтобы после рерайта текст составил 22000 –23000 знаков. Файл прилагается. Ключевики по частям текста тоже в файле. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Для владельцев камеры GoPro

    Только для владельцев камер GoPro!! Суть задания очень проста в личной переписки мы обсуждаем, что вы можите мне предложить и пишите свой отзыв, обзор, инструкция о любой камере или аксессуаре GoPro ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Тематические статьи для сайта

    $450

    Техническому копирайтеру необходимо тщательно разобраться в тематике сайта - нержавеющий крепёж, что бы написать тематические и качественные тексты. Нужно 60 статей от 1200 до 1500 символов(с пробелами) Платим по 300р за 1000 символов. ...

    Копирайтинг31 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рерайт текста

    Нужно сделать рерайт текстов. Тематики разные. Исходники предоставляю. Жду ваши предложения.

    Копирайтинг65 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужен сео текст, для онлайн кинотеатра

    Нужен сео текст для описания категории жанров, фильмы онлайн !!!Только с опытом такой тематики!!! Пример покажу.. Напишите цену в долларах за 1к символов. И оставьте свой скайп..

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Статьи для 4 страниц сайта

    Всем добрый день! Нужно написать статьи для 4 страниц сайта: о компании, доставка, оплата и самовывоз. Цена за 1000 знаков без пробелов - 40 рублей.

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад