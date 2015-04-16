Текст для диктора на 3 минуты с кратким содержанием статьи

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Закрыт10 заявок210 просмотров

Нужно написать текст для диктора на 3 минуты с кратким содержанием статьи "Постоянная усталость? Апатия? Сонливость?"

http://negoloday.ru/postoyannaya-ustalost-apatiya-sonlivost/

По этому тексту будет сделан видео -ролик на 3 минуты. Примерно вот такой http://www.youtube.com/watch?v=clo7kniiww8

Текст для диктора нужно написать как можно скорее! Желательно за день. :)

Речь грамотная, простая. Стиль разговороный, без жаргона и модных словечек. Аудитория - женщины 25-55 лет.

Справитесь хорошо с заданием, предложу постоянную работу. Для сайта http://negoloday.ru нужны статьи, анонсы для рассылки, тексты для дикторов и т.д. ( Минимум 2-3 статьи еженедельно по 4-5 тыс знаков)

В вашем предложении, пожалуйста, укажите есть ли у вас подобные работы. Конкретно - тексты для дикторов.

Приложите их, мне будет легче принять решение по выбору исполнителя. Обязательно укажите цену и сроки выполнения.

Спасибо.

10 лет назад
Alex-Iva
Алексей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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