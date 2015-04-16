Рерайт описаний товаров. 80 товаров, 75к знаков (примерно) + СЕО.

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт4 заявки236 просмотров

Имеется ИМ пломбировочных материалов (не зубы), где есть порядка 80 товарных позиций с описаниями на 70-75к знаков (всего). Если по итогу будет больше озвученной цифры, то оплата пропорциональна количеству.

Даем семантическое ядро - перечень запросов по частотности, но без разбивки по группам (разбивка на 3 группы - ВЧ, СЧ, НЧ).

Необходимо провести рерайт описаний.

Составить релевантные метатэги - титл, дискрипшн, кейвордс, исходя из банных в СЯ.

В итоге должна родиться таблица с графами - старое описание/рерайт/титл/кейвордс/дискрипшн.

И так же в файле с СЯ напротив запроса проставить название товара, где данный запрос сидит.

Нацелены на максимально бюджетный вариант, и быстрые сроки.

Предлагаем в предложении к тендеру указывать цену за 1к знаков и всю работу, а так же максимальный срок исполнения.

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В личку писать свои предложения не нужно (эти сообщения будут проигнорированы, и в рамках тендера рассматриваться не будут). В рамках тендера пожалуйста указывайте свою цену и сроки. Предложения без цены не рассматриваются. Обращения иными методами коммуникации, кроме сообщений в тендере, не рассматриваются и игнорируются. В личную почту принимаем только сообщения относительно технических деталей проекта.

Оплата Qiwi (киви). Другие валюты и ПС по согласованию.

Никаких предоплат (ни полных, ни частичных). Оплата исключительно по факту выполненной работы.

10 лет назад
jumbo
Юрий 
51 год
19 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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