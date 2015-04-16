Добрый день! Требуются статьи на тему медицина, здоровье, красота. Копирайт, рерайт. От 3000 знаков до 5000 знаков б/п. Уникальность не меньше 96% по Адвего. Стоимость рерайта 25 рублей за 1000.Копирайт 45 рублей ...
Рерайт описаний товаров. 80 товаров, 75к знаков (примерно) + СЕО.
Имеется ИМ пломбировочных материалов (не зубы), где есть порядка 80 товарных позиций с описаниями на 70-75к знаков (всего). Если по итогу будет больше озвученной цифры, то оплата пропорциональна количеству.
Даем семантическое ядро - перечень запросов по частотности, но без разбивки по группам (разбивка на 3 группы - ВЧ, СЧ, НЧ).
Необходимо провести рерайт описаний.
Составить релевантные метатэги - титл, дискрипшн, кейвордс, исходя из банных в СЯ.
В итоге должна родиться таблица с графами - старое описание/рерайт/титл/кейвордс/дискрипшн.
И так же в файле с СЯ напротив запроса проставить название товара, где данный запрос сидит.
Нацелены на максимально бюджетный вариант, и быстрые сроки.
Предлагаем в предложении к тендеру указывать цену за 1к знаков и всю работу, а так же максимальный срок исполнения.
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В личку писать свои предложения не нужно (эти сообщения будут проигнорированы, и в рамках тендера рассматриваться не будут). В рамках тендера пожалуйста указывайте свою цену и сроки. Предложения без цены не рассматриваются. Обращения иными методами коммуникации, кроме сообщений в тендере, не рассматриваются и игнорируются. В личную почту принимаем только сообщения относительно технических деталей проекта.
Оплата Qiwi (киви). Другие валюты и ПС по согласованию.
Никаких предоплат (ни полных, ни частичных). Оплата исключительно по факту выполненной работы.
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