Рерайт описаний товаров. 80 товаров, 75к знаков (примерно) + СЕО.

Имеется ИМ пломбировочных материалов (не зубы), где есть порядка 80 товарных позиций с описаниями на 70-75к знаков (всего). Если по итогу будет больше озвученной цифры, то оплата пропорциональна количеству.

Даем семантическое ядро - перечень запросов по частотности, но без разбивки по группам (разбивка на 3 группы - ВЧ, СЧ, НЧ).

Необходимо провести рерайт описаний.

Составить релевантные метатэги - титл, дискрипшн, кейвордс, исходя из банных в СЯ.

В итоге должна родиться таблица с графами - старое описание/рерайт/титл/кейвордс/дискрипшн.

И так же в файле с СЯ напротив запроса проставить название товара, где данный запрос сидит.

Нацелены на максимально бюджетный вариант, и быстрые сроки.

Предлагаем в предложении к тендеру указывать цену за 1к знаков и всю работу, а так же максимальный срок исполнения.

-------------------------------

В личку писать свои предложения не нужно (эти сообщения будут проигнорированы, и в рамках тендера рассматриваться не будут). В рамках тендера пожалуйста указывайте свою цену и сроки. Предложения без цены не рассматриваются. Обращения иными методами коммуникации, кроме сообщений в тендере, не рассматриваются и игнорируются. В личную почту принимаем только сообщения относительно технических деталей проекта.

Оплата Qiwi (киви). Другие валюты и ПС по согласованию.

Никаких предоплат (ни полных, ни частичных). Оплата исключительно по факту выполненной работы.