Нужно написать текст для диктора на 3 минуты с кратким содержанием статьи "Постоянная усталость? Апатия? Сонливость?" http://negoloday.ru/postoyannaya-ustalost-apatiya-sonlivost/ По этому тексту будет сделан видео -ролик на ...
Написание отзывов на форуме
Нужен постинг регистрация на форуме, создания тем на форуме, написания отзывов.
Присылайте стоимость и портфолио.
Заявки фрилансеров
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