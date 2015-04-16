Для владельцев камеры GoPro

Только для владельцев камер GoPro!

Суть задания очень проста в личной переписки мы обсуждаем, что вы можите мне предложить и пишите свой отзыв, обзор, инструкция о любой камере или аксессуаре GoPro

Приветстуються фотоинструкции, видеоинструкции, уроки по работе с видеозаписями!

Вы так же можете предложить снять уникальный видеоматериал!

Все материалы должны быть уникальными если это текст то проверка по адвего не ниже 95% уникальности

Если это видеоматериал то в нем должно присутствовать название спонсора показа в начале и в конце записи