Требуется для модуля на Opencart тегов настроить ЧПУ

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки118 просмотров

1. Настроить ЧПУ

2. Модуль у нас SEO PRO а данный модуль под обычный файл seo_url Работает.

Opencart
10 лет назад
gremwiz
Лев 
34 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров