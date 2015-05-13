Импорт контента из drupal 6 в yii2

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  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка104 просмотра

В связи со сменой движка с drupal 6 на yii2 требуется перенести контент, пользователей и комменты на новую cms

DrupalYii
10 лет назад
360focus
Айжан 
44 года
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

bxn5
34 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$200
14 дней
Супер специалист в своем деле! Всем советую!
хороший заказчик, все вовремя и понятно, рекомендую

Заявки фрилансеров

bxn5
34 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад