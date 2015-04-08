создать тест на 25 вопросов в HTML с выводом результатов тестирования в документ Word
Парсер каталога запчастей
Необходим парсер сайта http://www.cheapcycleparts.com, с возможностью запуска обновления данных, там как сайт оригинал дополняется свежими категориями и годами техники
сайт должен будет иметь простейшую корзину в которую пользователь будет класть товары и при заказе на емейл админа будет приходить уведомление с ценами и данными пользователя
возможность ватермарка картинок
возможность установки курса и наценки по которому будут выводиться цены на сайте
Заявки фрилансеров
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