Парсер каталога запчастей

Необходим парсер сайта http://www.cheapcycleparts.com, с возможностью запуска обновления данных, там как сайт оригинал дополняется свежими категориями и годами техники

сайт должен будет иметь простейшую корзину в которую пользователь будет класть товары и при заказе на емейл админа будет приходить уведомление с ценами и данными пользователя

возможность ватермарка картинок

возможность установки курса и наценки по которому будут выводиться цены на сайте