Парсер каталога запчастей

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Закрыт4 заявки151 просмотр

Необходим парсер сайта http://www.cheapcycleparts.com, с возможностью запуска обновления данных, там как сайт оригинал дополняется свежими категориями и годами техники

сайт должен будет иметь простейшую корзину в которую пользователь будет класть товары и при заказе на емейл админа будет приходить уведомление с ценами и данными пользователя

возможность ватермарка картинок

возможность установки курса и наценки по которому будут выводиться цены на сайте

9 лет назад
Krapan
Андрей 
42 года
19 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров