Разработка плагина для wix.com

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка261 просмотр

Требуется разработать плагин для конструктора сайтов wix.com.

Желателен опыт написания плагинов для wix.xom

10 лет назад
ovhead
43 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров