Vamshop - вывести на /account.php купленные товары

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Завершен3 заявки156 просмотров

Здравствуйте!

Предлагаю работу для знатоков Vamshop. У меня версия 1.59. Надо вывести на странице /account.php все товары, купленные текущим залогиненным покупателем (или ничего не вывести, если покупок еще не было). Отобразить блок товаров в таком-же стиле, как в листинге: фото, название, ссылка на товар (артикул, цена и купить не надо). С дизайном вывода буду играться сам, просто сделайте программирование по стандартам вамшоп. Ваш код на сайт тоже буду вносить сам (опыт корректировок вамшоп многолетний имеется, нет достаточных знаний программирования).

10 лет назад
platur
Юрий 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

sanek-dev
41 год
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$10
1 день
Работа была сделана быстро, качественно и недорого + оперативная доработка. Работать одно удовольствие!
5+

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sanek-dev
41 год
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад