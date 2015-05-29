Необходим парсер сайта http://www.cheapcycleparts.com, с возможностью запуска обновления данных, там как сайт оригинал дополняется свежими категориями и годами техники сайт должен будет иметь простейшую корзину в которую пользователь будет класть товары и при заказе ...
Vamshop - вывести на /account.php купленные товары
Здравствуйте!
Предлагаю работу для знатоков Vamshop. У меня версия 1.59. Надо вывести на странице /account.php все товары, купленные текущим залогиненным покупателем (или ничего не вывести, если покупок еще не было). Отобразить блок товаров в таком-же стиле, как в листинге: фото, название, ссылка на товар (артикул, цена и купить не надо). С дизайном вывода буду играться сам, просто сделайте программирование по стандартам вамшоп. Ваш код на сайт тоже буду вносить сам (опыт корректировок вамшоп многолетний имеется, нет достаточных знаний программирования).
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