Vamshop - вывести на /account.php купленные товары

Здравствуйте!

Предлагаю работу для знатоков Vamshop. У меня версия 1.59. Надо вывести на странице /account.php все товары, купленные текущим залогиненным покупателем (или ничего не вывести, если покупок еще не было). Отобразить блок товаров в таком-же стиле, как в листинге: фото, название, ссылка на товар (артикул, цена и купить не надо). С дизайном вывода буду играться сам, просто сделайте программирование по стандартам вамшоп. Ваш код на сайт тоже буду вносить сам (опыт корректировок вамшоп многолетний имеется, нет достаточных знаний программирования).