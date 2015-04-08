Правка панели управления хостинга игровых серверов

Здравствуйте! Предлагаю работу для знатоков Vamshop. У меня версия 1.59. Надо вывести на странице /account.php все товары, купленные текущим залогиненным покупателем (или ничего не вывести, если покупок еще не было). Отобразить блок товаров в ...