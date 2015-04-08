Правка панели управления хостинга игровых серверов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Есть хостинг игровых серверов. На данный момент мы предоставляем услуги хостинга серверов 6 различных игр (В эту шестерку попали сервера SA-MP, MTA SA, IV:MP, CR:MP, Minecaft и CS 1.6) Необходимо подключить другие, начать можно с одной например - RUST

Сервер VPS – Dedian 6 + панель ISP

Панель для управления серверами игр используется следующая – http://www.gameph.ru/litepanel-3-0-панель-управления-игровыми-сервер/

10 лет назад
novideia
50 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров