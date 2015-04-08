Спарсить источники в Гугл-News

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Закрыт3 заявки114 просмотров

Надо спарсить источники в Гугл-News (news.google.com) и сделать их в виде таблицы.

10 лет назад
OlgaPRess
Ольга 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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