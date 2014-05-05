Нужен парсер для сбора данных с 10-12 сайтов. Формат вывода в exel. Сайты по несколько десятков/сотен тысяч страниц.
Ольга Лисицина OlgaPRessOlgaPRess
- Прикладное ПО9 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен php программист с хорошим опытом работы на Yii2. Задача - создание площадки для взаимодействия пиарщиков. Желателен опыт в созаднии бирж фрилансеров, рейтингов пользователей интегрирования систем оплат. Функционал: личный кабинет, возможность публикации портфолио, система рейтинга, оплата ...Закрыт8 лет назад
Надо спарсить источники в Гугл-News (news.google.com) и сделать их в виде таблицы.Закрыт9 лет назад
Нужно натянуть дизайн на движок WordPress или DLE. Важен оперативный и профессиональный подход.Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
Под большой и долгоиграющий проект на DLE нужно дописать несколько модулей и модернизировать функционал. Нужен отличный и надежный специалист для долговременного сотрудничества. Знание DLE и WordPress. Оперативность и соблюдение сроков.Закрыт9 лет назад
Нужен гуру WordPress для создания сайта. Большое количество интересных и нестандартных задач гарантированно. От вас - профессионализм и оперативность. Проект долгоиграющий - возможно долгосрочное сотрудничество.Веб-программирование9 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен гуру php, который может быстро написать несколько модулей для сайта на DLE, а также осуществлять на нем другие работы по модернизации. Возможно долгосрочное сотрудничество.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужен гуру IOS для создания приложения для ihpone. Задача: Создание многопрофильной системы опросов и голосований. Интеграция с Facebook и другими соц сетями. Общая база данных в web версией. Гелокация. Задача очень интересная. Команда отличная! Обязателен ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно подключить платежную систему на сервисный сайт биржи услуг. Заказчик пополняет счет в своем личном кабинете (с помощью электронных денег, карты). После выполнения услуг Исполнитель получает свою оплату на счет электронных денег. Биржа (наш сайт) ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен постер/контент-менеджер (опыт и тот и тот подойдет). Задача - обработать большой объем информации, внести правки в базу. Следить за правильностью добавления информации. Вносить новую информацию в базу. На самом деле все очень просто. Есть тз и ...Копирайтинг24 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужен грамотный рерайтер на постоянную основу. Большие объемы - в день по 20 текстов рерайта. 1000 зн - 70 р. Оплата wm/ЯД. Рерайт должен быть качественный и быстрый.Копирайтинг66 заявокЗакрыт9 лет назад
В большой и интересный проект с хорошим бюджетом нужен опытный разработчик. Требования: PHP, MySQL, основы jQuery и Bootstrap. Хороший опыт работы с парсерами, базами данных, большими объемами данных приветствуется. Возможна постоянная загрузка и длительное сотрудничество. Указывайте ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужна система для парсинга RSS каналов с сайтов. Задача - найти все возможные каналы, доступные на сайте. Указывайте, пожалуйста, сроки и цены.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Нужен опытный разработчик для разработки и поддержки сайтов на DLE и WordPress. Критически важные качества: выполнять задания в срок, быть доступным для связи и решения оперативных задач хотя бы 5-6 часов в день. Достойным кандидатам ...Закрыт10 лет назад
Нужна система по поиску RSS-каналов на сайтах. Проблема в том, что многие RSS каналы трудно найти на сайте. Либо они не указаны, либо их трудно найти на сайте. Поэтому нажно решение по поиск RSS на ...Закрыт10 лет назад
Нуже парсер названий источников СМИ из базы http://news.yandex.ru/smi/ Парсить сами новости не надо!!! Надо только мониторить появление новых источников в базе. Суть такая: Парсятся 4 раздела и далее раз в день идет проверка на наличие новых ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Текст на 3 листах формата А4. Я присылаю вам фото, вы с него набираете текст. Указывайте, пожалуйста, ващи цены и сроки.Редактирование и Корректура46 заявокЗакрыт10 лет назад
Сделать быстро перевод музыкального тритмента с русского не английский язык. Предлагайте, пожалуйста, свои сроки и цены.Переводы9 заявокЗакрыт10 лет назад
Рерайт текста в нескольких вариантах. Срочно. 1000 зн - 90 руб (WM/ЯД) Тема: Классическое хореографическое образование в области испанского танца /фламенкоКопирайтинг21 заявкаЗакрыт10 лет назад
Нужен качественный рерайт текста в 2-3 вариантах. Уникальность 75%, 1000 зн-70руб. - ЯД/WM Тематика политическая. Срочно.Копирайтинг34 заявкиЗакрыт10 лет назад