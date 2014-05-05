OlgaPRess

Ольга Лисицина OlgaPRess

 
34 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
Neizilber
Артем 
31 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$8
10 баллов
9 лет назад
Срочный рерайт.
Сверхпрофессиональный, сверхкомпетентный заказчик. Рекомендую всем.
В целом работа выполнена, но допущено много орфографических и пунктуационных ошибок.
Ответный отзыв
artyway
Егор 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Обработать фото в фотошопе.
Буду рад сотрудничеству!
Спасибо за качественную и быструю работу! Все было сделано даже лучше, чем ожидалось! Рекомендую!
Ответный отзыв
artyway
Егор 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$70
10 баллов
10 лет назад
Разработать дизайн лого для сайта
Буду рад сотрудничеству!
Все хорошо. Как обычно довольны работой Егора. Спасибо
Ответный отзыв
bslana
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Срочный рерайт.
Спасибо за проект.
Спасибо за оперативность и качество! Рекомендую Светлану как опытного рерайтера.
Ответный отзыв
guf20052008
Стефания 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Рерайт текста.
Все хорошо. спасибо!
Спасибо за проделанную работу!
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