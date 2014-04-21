Разработчик сайтов с опытом DLE и WordPress

Нужен опытный разработчик для разработки и поддержки сайтов на DLE и WordPress.

Критически важные качества: выполнять задания в срок, быть доступным для связи и решения оперативных задач хотя бы 5-6 часов в день. Достойным кандидатам - достойная оплата. Возможно и приветствуется долгосрочное сотрудничество.