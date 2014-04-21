Разработчик сайтов с опытом DLE и WordPress

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки135 просмотров
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Нужен опытный разработчик для разработки и поддержки сайтов на DLE и WordPress.

Критически важные качества: выполнять задания в срок, быть доступным для связи и решения оперативных задач хотя бы 5-6 часов в день. Достойным кандидатам - достойная оплата. Возможно и приветствуется долгосрочное сотрудничество.

WordPress
10 лет назад
OlgaPRess
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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