Мы портал о непознанном (около 70.000 посетителей в сутки) с амбициями и реальной перспективой роста до сотен тысяч. Для длительного и совместного сотрудничества нужен человек, который имеет уверенные теоретические знания и реальный опыт работы в роли ...
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Требуется человек для создания скрипта организации цепочки из нескольких серверов по VPN
Двойной, тройной, одинарный. В общем нужна сама система. Веб-часть сами сделаем.
Цель - создание VPN сервиса.
Прошу сразу писать свой контакт и срок реализации.
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