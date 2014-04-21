Поправить 2 бага в програмке написанной на делфи

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Поправить 2 бага в програмке написанной на делфи задание в приложение от вас сроки и бюджет

10 лет назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
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