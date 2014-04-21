Перенос блогов на другой хост

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки127 просмотров
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Необходимо проверить на наличие вирусов и перенести 3 блога + 1 инет-магазин на другой хост.

Время — 4–5 дней.

Цена договорная.

10 лет назад
ProstoMarya
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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