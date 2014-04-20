Обработка прайсов

Приветствую! Есть таблица MySQL с названиями материалов и компаниями, ими торгующие. Компании будут загружать свои прайсы (CSV, XSL, TXT, YML, XML) или указывать на них ссылку. Необходимо сделать обработчик для прайсов. Загруженный прайс обрабатывается и заноситься в таблицу MySQL в соответствии с id компании. Прайсы всегда будут с разной структурой и возможно с ошибками. Будут появляться новые материалы. В этом случае выводиться сообщение администратору. Возможна предварительная обработка вручную при первой загрузке прайса (указание правил для обработчика)