Написать скрипт выгрузки товаров с сайта

$140
Веб-программированиеЗавершен7 заявок168 просмотров
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Требуется написать скрипт выгрузки товаров с сайта в определенном формате. Формат выгрузки во вложении.

10 лет назад
dse
50 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
squirrel25
Виктор 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$70
3 дня
Отличный исполнитель. Все сделал без лишних вопросов в оговоренные сроки, попутно консультируя по всем моментам. Всем рекомендую к сотрудничеству. Работаем дальше.
Сотрудничеством с Сергеем доволен. Вежливое общение, понятное ТЗ, лояльность в приеме проекта. Продолжаем работать. Рекомендую как порядочного заказчика.
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