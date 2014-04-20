Нужен программист высокого класа для работы с скриптом H-SCRIPTS (h-scripts.ru) Оснвоные тербования 1. Стаж работы от 5 лет 2. Умения быстро разобраться в чужом коде 3. Умения писать «красивый» и оптимизированный код 4. Способность быстро ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В тизерную сеть требуется PHP разработчик.
Навыки:
- PHP + Mysql
- JS, Ajax, Jquery
- Html + css
Функции: дописать текущую версию тизерки. движок - переписанный phpteaser. на голом php, без фреймворков.
Опыт: от 1 года.
Первый месяц испытательный, з/п по результатам собеседования.
Желательно опыт написания парсеров.
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