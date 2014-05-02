Необходимо подкорректировать сайт

Есть сайт (site1.ru) на HTML, все страницы статические. Страницы имеют названия: p=123.html p=343.html, где заместо p может быть любая другая переменная. Цифры в названии также могут быть любыми. Есть скрипт, который отображает все страницы данного сайта с другого домена ...