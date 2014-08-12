Работа с CMS

$1000
Веб-программированиеЗавершен3 заявки236 просмотров
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Нужен программист высокого класа для работы с скриптом H-SCRIPTS (h-scripts.ru)

Оснвоные тербования

1. Стаж работы от 5 лет

2. Умения быстро разобраться в чужом коде

3. Умения писать «красивый» и оптимизированный код

4. Способность быстро разбираться в новых направлениях/функционале

Оплата 50-1000 за ТЗ

9 лет назад
AndgeySoroka
77 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
gratta
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
36 минут назад
9 лет назад
$1000
30 дней
Хороший, высококвалифицированный работник. Рекомендую!
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