Работа с CMS

Здравствуйте! Нужно cделать связанный фильтр по свойствам товара. Описание в ТЗ Оплата по факту. Прошу указывать срок и цену.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен программист высокого класа для работы с скриптом H-SCRIPTS (h-scripts.ru)
Оснвоные тербования
1. Стаж работы от 5 лет
2. Умения быстро разобраться в чужом коде
3. Умения писать «красивый» и оптимизированный код
4. Способность быстро разбираться в новых направлениях/функционале
Оплата 50-1000 за ТЗ
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