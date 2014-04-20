Требуется специалист в zoo/jbzoo (joomla) для разработки приложений(доска объявлений с платным выделением позиции и т.п.). Достойная оплата.

-компания регистрируется в каталоге

-может вносить свои новости на сайт(отдельная категория новостей компаний)

-может писать об акциях и скидках(доступно через отдельный раздел на сайте)

-может публиковать свои товары и услуги в соответствующем каталоге товаров

-компания может публиковать список вакансий, запросов/тендеров

-через карточку компании можно попасть на товары, новости, скидки, вакансии данной компании в соответствующих разделах