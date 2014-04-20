Нужен программист высокого класа для работы с скриптом H-SCRIPTS (h-scripts.ru) Оснвоные тербования 1. Стаж работы от 5 лет 2. Умения быстро разобраться в чужом коде 3. Умения писать «красивый» и оптимизированный код 4. Способность быстро ...
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Требуется специалист в zoo/jbzoo (joomla) для разработки приложений(доска объявлений с платным выделением позиции и т.п.). Достойная оплата.
-компания регистрируется в каталоге
-может вносить свои новости на сайт(отдельная категория новостей компаний)
-может писать об акциях и скидках(доступно через отдельный раздел на сайте)
-может публиковать свои товары и услуги в соответствующем каталоге товаров
-компания может публиковать список вакансий, запросов/тендеров
-через карточку компании можно попасть на товары, новости, скидки, вакансии данной компании в соответствующих разделах
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