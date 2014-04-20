Нужно спарсить все URL сайта

$50
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок210 просмотров
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Без дубликатов. Отчет в виде txt файла, где с новой строки URL.

Собирать нужно только определенные URL (в которых есть специальное окончание, пример: http://site.com/index.php?test=), но для этого придется обойти весь сайт.

Сайт точно больше 3 миллионов страниц.

Сроки до 2-х недель.

10 лет назад
webantis
34 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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