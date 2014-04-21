Перенос блогов на другой хост

Добрый день Есть магазин на CMS Prestashop. Необходимо подправить фильтр товаров. Нужно при фильтрации по цене заменить ползунок на ввод от цены и до цены. Установлен не стандартный скрипт pm_advancedsearch4
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо проверить на наличие вирусов и перенести 3 блога + 1 инет-магазин на другой хост.
Время — 4–5 дней.
Цена договорная.
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